Хитрый ПДД тест — по какой траектории может проехать бензовоз

Какая траектория верна? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешено продолжить движение водителем бензовоза в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо и налево. Прямо и направо. Прямо. Налево. Направо. Все направления разрешены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал бензовоз, водителю которого предлагаются три направления для дальнейшего движения.

На перекрестке есть дорожный знак, который поможет решить эту задачу. Речь идет о 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".

Этот знак показывает направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он ничего не запрещает и не приказывает.

Следовательно, водителю бензовоза на перекрестке рекомендовано повернуть налево, но проехать ему разрешается по всем указанным на траекториях направлениям.

Правильный ответ №6

Раньше мы предлагали сложную задачу, которую осилили единицы: куда по ПДД может проехать велосипедист. Также давали для решения тест по ПДД, в каком направлении запрещено движение авто.