Хитрый ПДД тест — по какой траектории может проехать бензовоз

Коварный ПДД тест — куда может проехать бензовоз
Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешено продолжить движение водителем бензовоза в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Прямо и направо.
- Прямо.
- Налево.
- Направо.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
К перекрестку подъехал бензовоз, водителю которого предлагаются три направления для дальнейшего движения.
На перекрестке есть дорожный знак, который поможет решить эту задачу. Речь идет о 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".
Этот знак показывает направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он ничего не запрещает и не приказывает.
Следовательно, водителю бензовоза на перекрестке рекомендовано повернуть налево, но проехать ему разрешается по всем указанным на траекториях направлениям.
Правильный ответ №6
Раньше мы предлагали сложную задачу, которую осилили единицы: куда по ПДД может проехать велосипедист. Также давали для решения тест по ПДД, в каком направлении запрещено движение авто.
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