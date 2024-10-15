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Коварный ПДД тест — куда может проехать бензовоз

15 октября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Хитрый ПДД тест — по какой траектории может проехать бензовоз
Какая траектория верна? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешено продолжить движение водителем бензовоза в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо.
  4. Налево.
  5. Направо.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Коварный ПДД тест — куда может проехать бензовоз - фото 1

К перекрестку подъехал бензовоз, водителю которого предлагаются три направления для дальнейшего движения.

На перекрестке есть дорожный знак, который поможет решить эту задачу. Речь идет о 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".

 

Коварный ПДД тест — куда может проехать бензовоз - фото 2

Этот знак показывает направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он ничего не запрещает и не приказывает.

Следовательно, водителю бензовоза на перекрестке рекомендовано повернуть налево, но проехать ему разрешается по всем указанным на траекториях направлениям.

Правильный ответ №6

Раньше мы предлагали сложную задачу, которую осилили единицы: куда по ПДД может проехать велосипедист. Также давали для решения тест по ПДД, в каком направлении запрещено движение авто.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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