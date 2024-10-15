Хитрий ПДР тест — за якою траєкторією може проїхати бензовоз

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. Куди дозволено продовжити рух водієві бензовоза в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Прямо та праворуч. Прямо. Ліворуч. Праворуч. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав бензовоз, водієві якого пропонуються три напрямки для подальшого руху.

На перехресті є дорожній знак, який допоможе розв’язати цю задачу. Йдеться про 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".

Цей знак показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів та самохідних машин. Але він нічого не забороняє та не наказує.

Отже, водієві бензовоза на перехресті рекомендовано повернути ліворуч, але проїхати йому дозволяється в усіх зазначених на траєкторіях напрямках.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували складну задачу, яку опанували одиниці: куди за ПДР може проїхати велосипедист. Також давали для розв'язання тест з ПДР, в якому напрямку заборонено рух авто.