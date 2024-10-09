Підступна задача з ПДР — помиляються 90%, куди може проїхати велосипедист

Помиляються майже усі — куди за ПДР може проїхати велосипедист
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Куди дозволяється проїхати велосипедисту в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- У зворотному напрямку.
- Ліворуч.
Розбір задачі
На перехресті велосипедисту пропонуються три напрямки для подальшого руху.
Очевидно, що прямо велосипедист може спокійно продовжувати рух у правій смузі, як він це й робив до цього.
Видно, що велосипедист перед поворотом ліворуч або розворотом завчасно займає відповідне крайнє положення на проїзній частині. Здавалося б усе добре. Але є один нюанс, про який мало хто пам'ятає.
Річ у тім, що дорога має по дві смуги для руху в кожному напрямку. Читаємо пункт 11.14 ПДР:
"Рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах (санях) і вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам".
Отже, в зображеній ситуації велосипедисту забороняється поворот ліворуч та розворот.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.
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