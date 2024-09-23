Швидкий тест з ПДР — хто з велосипедистів порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача про вимоги до велосипедистів. Хто з трьох велосипедистів порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише велосипедист А. Велосипедисти Б та В. Лише велосипедист Б. Велосипедисти А та Б. Лише велосипедист В. Всі велосипедисти порушують. Жоден велосипедист не порушує.

Розбір задачі

Усі вони рухаються прямо. Але якщо велосипедисти "Б" та "В" їдуть дорогою, то велосипедист "А" прямує тротуаром.

Згідно з пунктом 6.3 ПДР велосипедистам забороняється рух тротуарами та пішохідними доріжками. Окрім дітей до семи років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.

На малюнку велосипедист "А" явно не схожий на дитину до семи років, а отже, він порушує правила.

Щоб з'ясувати, чи порушують правила велосипедисти "Б" та "В", читаємо пункт 6.3 ПДР:

"Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху".

Чомусь багато велосипедистів або не знають цього правила, або нехтують ним.

Таким чином велосипедист "Б" не дотримується вимог ПДР, на відміну від свого колеги "В".

Отже, у зображеній ситуації правила порушують велосипедисти "А" та "Б".

Правильна відповідь №4

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