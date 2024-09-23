Быстрый тест по ПДД — кто из велосипедистов нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача о требованиях к велосипедистам. Кто из трех велосипедистов нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только велосипедист А. Велосипедисты Б и В. Только велосипедист Б. Велосипедисты А и Б. Только велосипедист В. Все велосипедисты нарушают. Ни один велосипедист не нарушает.

Разбор задачи

Все они двигаются прямо. Но если велосипедисты "Б" и "В" едут по дороге, то велосипедист "А" следует по тротуару.

Согласно пункту 6.3 ПДД велосипедистам запрещается движение по тротуарам и пешеходным дорожкам. Кроме детей до семи лет, на детских велосипедах под наблюдением взрослых.

На рисунке велосипедист "А" явно не похож на ребенка до семи лет, а значит, он нарушает правила.

Чтобы выяснить, нарушают ли правила велосипедисты "Б" и "В", читаем пункт 6.3 ПДД :

"Велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать один за другим, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения".

Почему-то многие велосипедисты либо не знают этого правила, либо пренебрегают им.

Таким образом, велосипедист "Б" не соблюдает требований ПДД, в отличие от своего коллеги "В".

Итак, в изображенной ситуации правила нарушают велосипедисты "А" и "Б".

Правильный ответ №4

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