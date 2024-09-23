Быстрый тест по ПДД — кто из велосипедистов нарушает правила

Задача по ПДД на 10 секунд — кто из велосипедистов нарушает правила
Задача о требованиях к велосипедистам. Кто из трех велосипедистов нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только велосипедист А.
- Велосипедисты Б и В.
- Только велосипедист Б.
- Велосипедисты А и Б.
- Только велосипедист В.
- Все велосипедисты нарушают.
- Ни один велосипедист не нарушает.
Разбор задачи
Все они двигаются прямо. Но если велосипедисты "Б" и "В" едут по дороге, то велосипедист "А" следует по тротуару.
Согласно пункту 6.3 ПДД велосипедистам запрещается движение по тротуарам и пешеходным дорожкам. Кроме детей до семи лет, на детских велосипедах под наблюдением взрослых.
На рисунке велосипедист "А" явно не похож на ребенка до семи лет, а значит, он нарушает правила.
Чтобы выяснить, нарушают ли правила велосипедисты "Б" и "В", читаем пункт 6.3 ПДД :
"Велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать один за другим, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения".
Почему-то многие велосипедисты либо не знают этого правила, либо пренебрегают им.
Таким образом, велосипедист "Б" не соблюдает требований ПДД, в отличие от своего коллеги "В".
Итак, в изображенной ситуации правила нарушают велосипедисты "А" и "Б".
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по дорожным ситуациям с участием велосипедистов — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!