Коварная задача по ПДД — ошибаются 90%, куда может проехать велосипедист

Какая траектория разрешена? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Куда разрешается проехать велосипедисту в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево. Прямо и в обратном направлении. Слева и в обратном направлении. В обратном направлении. Налево.

Разбор задачи

На перекрестке велосипедисту предлагаются три направления для дальнейшего движения.

Очевидно, что прямо велосипедист может спокойно продолжать движение в правой полосе, как он это делал до этого.

Видно, что велосипедист перед поворотом налево или разворотом заранее занимает соответствующее крайнее положение на проезжей части. Казалось бы, все хорошо. Но есть один нюанс, о котором мало кто помнит.

Дело в том, что у дороги есть по две полосы для движения в каждом направлении. Читаем пункт 11.14 ПДД:

"Движение по проезжей части на велосипедах, мопедах, гужевых повозках (санях) и всадникам разрешается только в один ряд по правой крайней полосе как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд. Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст препятствий пешеходам".

Следовательно, в изображенной ситуации велосипедисту запрещается поворот налево и разворот.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.