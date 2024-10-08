ПДР тест — в якому напрямку дозволено проїхати автомобілю

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. Який напрямок руху дозволяється водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Напрям А. Напрями Б та В. Напрями А та В. Напрям Б. Напрям В. Напрями А та Б.

Розбір задачі

Напрямок "А" — поворот праворуч на перехресті, а напрямки "Б" та "В" — повороти на території магазинів.

За перехрестям встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо". Очевидно що він дозволяє рух лише прямо.





Виключенням для цього знаку є поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, наприклад виїзд на територію магазину. А ось поворот ліворуч цей знак забороняє, хай навіть й до прилеглої території.

Таким чином, водію дозволений напрямок "Б", а напрямок "В" заборонений.

Також водій білого автомобіля має право повернути праворуч за траєкторією "А", адже знак 4.1 встановлено за перехрестям.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікавий ПДР тест з правил зупинки та стоянки. Також розбирали задачу з поширеною помилкою розвороту на перехресті.