ПДР тест — в якому напрямку дозволено проїхати автомобілю

Швидке ПДР тестування — в якому напрямку заборонено рух авто
Задача на знання дорожніх знаків. Який напрямок руху дозволяється водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Напрям А.
- Напрями Б та В.
- Напрями А та В.
- Напрям Б.
- Напрям В.
- Напрями А та Б.
Розбір задачі
Напрямок "А" — поворот праворуч на перехресті, а напрямки "Б" та "В" — повороти на території магазинів.
За перехрестям встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо". Очевидно що він дозволяє рух лише прямо.
Виключенням для цього знаку є поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, наприклад виїзд на територію магазину. А ось поворот ліворуч цей знак забороняє, хай навіть й до прилеглої території.
Таким чином, водію дозволений напрямок "Б", а напрямок "В" заборонений.
Також водій білого автомобіля має право повернути праворуч за траєкторією "А", адже знак 4.1 встановлено за перехрестям.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували цікавий ПДР тест з правил зупинки та стоянки. Також розбирали задачу з поширеною помилкою розвороту на перехресті.
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