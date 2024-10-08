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Швидке ПДР тестування — в якому напрямку заборонено рух авто

8 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест — в якому напрямку дозволено проїхати автомобілю
Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. Який напрямок руху дозволяється водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Напрям А.
  2. Напрями Б та В.
  3. Напрями А та В.
  4. Напрям Б.
  5. Напрям В.
  6. Напрями А та Б.

Розбір задачі

Швидке ПДР тестування — в якому напрямку заборонено рух авто - фото 1

Напрямок "А" — поворот праворуч на перехресті, а напрямки "Б" та "В" — повороти на території магазинів.

За перехрестям встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо". Очевидно що він дозволяє рух лише прямо.


Швидке ПДР тестування — в якому напрямку заборонено рух авто - фото 2

Виключенням для цього знаку є поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, наприклад виїзд на територію магазину. А ось поворот ліворуч цей знак забороняє, хай навіть й до прилеглої території.

Таким чином, водію дозволений напрямок "Б", а напрямок "В" заборонений.

Також водій білого автомобіля має право повернути праворуч за траєкторією "А", адже знак 4.1 встановлено за перехрестям.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікавий ПДР тест з правил зупинки та стоянки. Також розбирали задачу з поширеною помилкою розвороту на перехресті.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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