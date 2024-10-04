Підступний ПДР тест — куди дозволено їхати водієві жовтого авто

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Куди дозволено їхати водієві жовтого авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та праворуч. Ліворуч. Ліворуч або у зворотному напрямку. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Зелений сигнал світлофора на перехресті дозволяє продовжити рух в будь-якому напрямку. За правилами, світлофор скасовує лише знаки пріоритету, а заборонні та наказові знаки своєї сили не втрачають.

На перехресті якраз встановлені наказові знаки — 4.4 "Рух прямо або праворуч" та 4.3 "Рух ліворуч". Ці знаки дозволяють рух лише в зазначених на них напрямках.







Знаки суперечать один одному, але 4.3 "Рух ліворуч" встановлено на жовтому тлі, тобто він є тимчасовим.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Тобто в зображеній ситуації має значення лише наказ тимчасового знаку. А він дозволяє лише рух ліворуч та не заперечує проти розвороту.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаву задачу з ПДР, щоб з'ясувати, який автомобіль не порушує правила при проїзді перехрестя. Також давали заплутаний тест з ПДР де треба відповісти, кому має поступитися дорогою авто під час подвійного перестроювання та попутного руху.