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Тестування з ПДР — як водієві розв'язати дилему на перехресті

4 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Підступний ПДР тест — куди дозволено їхати водієві жовтого авто
Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Куди дозволено їхати водієві жовтого авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Ліворуч.
  4. Ліворуч або у зворотному напрямку.
  5. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.
  6. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тестування з ПДР — як водієві розв'язати дилему на перехресті - фото 1

Зелений сигнал світлофора на перехресті дозволяє продовжити рух в будь-якому напрямку. За правилами, світлофор скасовує лише знаки пріоритету, а заборонні та наказові знаки своєї сили не втрачають.

На перехресті якраз встановлені наказові знаки — 4.4 "Рух прямо або праворуч" та 4.3 "Рух ліворуч". Ці знаки дозволяють рух лише в зазначених на них напрямках. 


Тестування з ПДР — як водієві розв'язати дилему на перехресті - фото 2
Тестування з ПДР — як водієві розв'язати дилему на перехресті - фото 3

Знаки суперечать один одному, але 4.3 "Рух ліворуч" встановлено на жовтому тлі, тобто він є тимчасовим.

Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Тобто в зображеній ситуації має значення лише наказ тимчасового знаку. А він дозволяє лише рух ліворуч та не заперечує проти розвороту.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаву задачу з ПДР, щоб з'ясувати, який автомобіль не порушує правила при проїзді перехрестя. Також давали заплутаний тест з ПДР де треба відповісти, кому має поступитися дорогою авто під час подвійного перестроювання та попутного руху.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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