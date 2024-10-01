ПДР тестування для уважних — куди може проїхати жовте авто

Куди поїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початку руху та зміна його напрямку. За якими траєкторіями має право проїхати водій жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Прямо. Ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлений дорожній знак 1.26 "Двосторонній рух" та табличка 7.1.1 "Відстань до об'єкта" під ним.

Вони попереджують водіїв, що через 800 м розпочинається двосторонній рух. Значить в зображеній ситуації водій жовтої машини ще знаходиться на дорозі з одностороннім рухом.





Таким чином, розвернутися водій точно не може, адже тоді він рухатиметься зустрічною смугою, а це заборонено правилами.

Поворот ліворуч водій також виконати не може, адже до перехрестя він під'їхав в крайній правій смузі звідки поворот ліворуч забороняється.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

А от рухатися прямо водієві жовтого автомобіля нічого не заважає та не забороняє.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікавий ПДР тест з правил зупинки та стоянки. Також розбирали задачу з поширеною помилкою розвороту на перехресті.