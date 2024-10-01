ПДД тестирование для внимательных — куда может проехать желтое авто

Куда поехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начала движения и изменение его направления. По каким траекториям может проехать водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо и налево. Прямо. Налево. Налево и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта" под ним.

Они предупреждают водителей, что через 800 м начинается двустороннее движение. Значит, в изображенной ситуации водитель желтой машины еще находится на дороге с односторонним движением.





Таким образом, развернуться водитель точно не может, ведь тогда он будет двигаться по встречной полосе, а это запрещено правилами.

Поворот налево водитель также выполнить не может, ведь к перекрестку он подъехал в крайней правой полосе, откуда поворот налево запрещается.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение".

А вот двигаться прямо водителю желтого автомобиля ничего не мешает и не запрещает.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересный ПДД тест по правилам остановки и стоянки. Также разбирали задачу с распространенной ошибкой разворота на перекрестке.