ПДД тестирование для внимательных — куда может проехать желтое авто

Тест по ПДД для внимательных водителей — в каком направлении разрешено движение
Задача по теме начала движения и изменение его направления. По каким траекториям может проехать водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Прямо.
- Налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлен дорожный знак 1.26 "Двустороннее движение" и табличка 7.1.1 "Расстояние до объекта" под ним.
Они предупреждают водителей, что через 800 м начинается двустороннее движение. Значит, в изображенной ситуации водитель желтой машины еще находится на дороге с односторонним движением.
Таким образом, развернуться водитель точно не может, ведь тогда он будет двигаться по встречной полосе, а это запрещено правилами.
Поворот налево водитель также выполнить не может, ведь к перекрестку он подъехал в крайней правой полосе, откуда поворот налево запрещается.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение".
А вот двигаться прямо водителю желтого автомобиля ничего не мешает и не запрещает.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересный ПДД тест по правилам остановки и стоянки. Также разбирали задачу с распространенной ошибкой разворота на перекрестке.
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