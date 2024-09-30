Экспресс-тестирование по ПДД — разрешено ли красному авто развернуться

Можно развернуться? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю красного автомобиля развернуться на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен развернуться на перекрестке. Для этого он заранее перестроился в крайнюю левую полосу.

На канале "А ты знаешь ПДД?" более 40% водителей ответили на этот вопрос неправильно. Очевидно, их ввел в заблуждение дорожный знак 4.3 "Движение налево".





Этот знак разрешает движение только налево. Его действие распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. При этом им могут пренебрегать водители транспортных средств, следующих по установленным маршрутам.

Но самое главное — этот знак не запрещает разворот.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересную задачу по ПДД, чтобы выяснить, какой автомобиль не нарушает правила при проезде перекрестка. Также давали запутанный тест по ПДД, где нужно ответить, какому авто следует уступить дорогу во время двойного перестраивания и попутного движения.