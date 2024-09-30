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Ошибаются 40% водителей — разрешено ли красному авто развернуться на перекрестке

30 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тестирование по ПДД — разрешено ли красному авто развернуться
Можно развернуться? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю красного автомобиля развернуться на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Ошибаются 40% водителей - разрешено ли красному авто развернуться на перекрестке - фото 1

Водитель красного автомобиля намерен развернуться на перекрестке. Для этого он заранее перестроился в крайнюю левую полосу.

На канале "А ты знаешь ПДД?" более 40% водителей ответили на этот вопрос неправильно. Очевидно, их ввел в заблуждение дорожный знак 4.3 "Движение налево".


Ошибаются 40% водителей - разрешено ли красному авто развернуться на перекрестке - фото 2

Этот знак разрешает движение только налево. Его действие распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. При этом им могут пренебрегать водители транспортных средств, следующих по установленным маршрутам.

Но самое главное — этот знак не запрещает разворот.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересную задачу по ПДД, чтобы выяснить, какой автомобиль не нарушает правила при проезде перекрестка. Также давали запутанный тест по ПДД, где нужно ответить, какому авто следует уступить дорогу во время двойного перестраивания и попутного движения.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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