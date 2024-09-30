Експрес-тестування з ПДР — чи дозволено червоному авто розвернутися

Можна розвернутися? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволено водієві червоного автомобіля розвернутися на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися на перехресті. Для цього він завчасно перестроївся у крайню ліву смугу.

На каналі "А ти знаєш ПДР?" понад 40% водіїв відповіли на це питання неправильно. Очевидно, їх увів в оману дорожній знак 4.3 "Рух ліворуч".





Цей знак дозволяє рух лише ліворуч. Його дія поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. При цьому їм можуть нехтувати водії транспортних засобів, які рухаються за встановленими маршрутами.

Але найголовніше — цей знак не забороняє розворот.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаву задачу з ПДР, щоб з'ясувати, який автомобіль не порушує правила при проїзді перехрестя. Також давали заплутаний тест з ПДР де треба відповісти, кому має поступитися дорогою авто під час подвійного перестроювання та попутного руху.