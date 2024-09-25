Хитрый тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила стоянки

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме остановки и стоянки. Кто из водителей нарушает правила остановки в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Оба нарушают. Оба не нарушают.

Разбор задачи

Водители двух авто планируют осуществить остановку для дальнейшей стоянки. Водитель красной машины планирует поставить автомобиль на правой стороне дороги, а водитель желтой — на левом.

На правой стороне дороги установлен знак 3.34 "Остановка запрещена", который действует от места установки до ближайшего перекрестка за ним. Требование этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он находится.

Таким образом, водителю красного автомобиля запрещено останавливаться в том месте, где он задумал.

Водителю желтого авто на левой стороне дороги этот знак останавливаться не запрещает. Но прочитаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

В изображенной ситуации видны по одной полосе для движения в каждом направлении, но есть и трамвайные пути посередине. Значит водитель желтого автомобиля также нарушит правила.

Правильный ответ №3

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