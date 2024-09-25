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Швидкий ПДР тест — хто з водіїв порушує правило стоянки

25 вересня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Хитрий тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила стоянки
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми зупинки та стоянки. Хто з водіїв порушує правила зупинки в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва порушують.
  4. Обидва не порушують.

Розбір задачі

Швидкий ПДР тест — хто з водіїв порушує правило стоянки - фото 1

Водії двох авто планують здійснити зупинку для подальшої стоянки. Водій червоної машини планує поставити автомобіль на правому боці дороги, а водій жовтої — на лівому.

На правому боці дороги встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено", який діє від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. Вимога цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на якому він знаходиться.

Таким чином, водієві червоного автомобіля заборонено зупинятися у тому місці, де він задумав.

Водієві жовтого авто на лівому боці дороги цей знак зупинятися не забороняє. Але прочитаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

В зображеній ситуації видно по одній смузі для руху в кожному напрямку, але є й трамвайні колії посередині. Значить водій жовтого автомобіля також порушить правила.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі на тему зупинки та стоянки автомобіля — тут і тут.

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