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Заплутана задача з ПДР — яка траєкторія руху дозволена водієві білого авто

25 вересня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР на знання знаків — яка траєкторія руху дозволена водієві білого авто
Куди можна поїхати? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання знаків на дорозі. Яка траєкторія руху дозволена водієві білого авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Траєкторії А та Б.
  4. Траєкторія В.
  5. Жодна з траєкторій.

Розбір задачі

Заплутана задача з ПДР — яка траєкторія руху дозволена водієві білого авто - фото 1

Водієві пропонуються три траєкторії для подальшого руху:

  1. А — розворот на першому перехресті;
  2. Б — розворот на другому перехресті;
  3. В — рух прямо.

Визначити, за якими траєкторіями можна проїхати, допоможуть дорожні знаки.

Найближчий до автомобіля знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", тому розворот за траєкторією "А" на першому перехресті заборонено. Втім, цей знак діє лише на перехрещенні частин, перед яким його встановлено, тому заборонити розворот за траєкторією "B" він вже не може.


Заплутана задача з ПДР — яка траєкторія руху дозволена водієві білого авто - фото 2

Перед другим перехрестям встановлений знак 4.3 "Рух ліворуч", який вказує напрямок продовження руху ліворуч, але він не забороняє розворот. Тому траєкторія "Б" дозволена.


Заплутана задача з ПДР — яка траєкторія руху дозволена водієві білого авто - фото 3

Нарешті, продовжити рух за траєкторією "В" заборонено, адже у такому випадку водій порушить вимоги одразу двох знаків — 4.3 "Рух ліворуч" та 3.21 "В'їзд заборонено".


Заплутана задача з ПДР — яка траєкторія руху дозволена водієві білого авто - фото 4

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаву задачу з ПДР, щоб з'ясувати, який автомобіль не порушує правила при проїзді перехрестя. Також давали заплутаний тест з ПДР де треба відповісти, кому має поступитися дорогою авто під час подвійного перестроювання та попутного руху.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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