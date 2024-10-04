Коварный ПДД тест — куда разрешено ехать водителю желтого авто

Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Куда разрешено ехать водителю желтого авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо. Прямо и направо. Налево. Налево или в обратном направлении. Прямо, налево и в обратном направлении. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Зеленый сигнал светофора на перекрестке позволяет продолжить движение в любом направлении. По правилам, светофор отменяет только знаки приоритета, а запретительные и указательные знаки своей силы не теряют.

На перекрестке как раз установлены указательные знаки — 4.4 "Движение прямо или направо" и 4.3 "Движение налево". Эти знаки разрешают движение только в указанных на них направлениях.







Знаки противоречат друг другу, но 4.3 "Движение налево" установлен на желтом фоне, то есть является временным.

Читаем пункт 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с желтым фоном и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками".

То есть в изображенной ситуации имеет значение только указание временного знака. А он разрешает только движение налево и не возражает против разворота.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересную задачу по ПДД, чтобы выяснить, какой автомобиль не нарушает правила при проезде перекрестка. Также давали запутанный тест по ПДД, где нужно ответить, какому авто следует уступить дорогу во время двойного перестраивания и попутного движения.