ПДД тест — в каком направлении разрешено проехать автомобилю

Быстрое ПДД тестирование — в каком направлении запрещено движение авто
Задача на знание дорожных знаков. Какое направление движения разрешается водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Направление А.
- Направления Б и В.
- Направления А и В.
- Направление Б.
- Направление В.
- Направления А и Б.
Разбор задачи
Направление "А" — поворот направо на перекрестке, а направления "Б" и "В" — повороты на территории магазинов.
За перекрестком установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо". Очевидно, что он позволяет движение только прямо.
Исключением для этого знака является поворот направо во дворы и другие прилегающие к дороге территории, например выезд на территорию магазина. А вот поворот налево этот знак запрещает, пусть даже и к прилегающей территории.
Таким образом, водителю разрешено направление "Б", а направление "В" запрещено.
Также водитель белого автомобиля имеет право повернуть направо по траектории "А", ведь знак 4.1 установлен за перекрестком.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали интересный ПДД тест по правилам остановки и стоянки. Также разбирали задачу с распространенной ошибкой разворота на перекрестке.
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