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Быстрое ПДД тестирование — в каком направлении запрещено движение авто

8 октября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест — в каком направлении разрешено проехать автомобилю
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. Какое направление движения разрешается водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Направление А.
  2. Направления Б и В.
  3. Направления А и В.
  4. Направление Б.
  5. Направление В.
  6. Направления А и Б.

Разбор задачи

Быстрое ПДД тестирование — в каком направлении запрещено движение авто - фото 1

Направление "А" — поворот направо на перекрестке, а направления "Б" и "В" — повороты на территории магазинов.

За перекрестком установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо". Очевидно, что он позволяет движение только прямо.


Быстрое ПДД тестирование — в каком направлении запрещено движение авто - фото 2

Исключением для этого знака является поворот направо во дворы и другие прилегающие к дороге территории, например выезд на территорию магазина. А вот поворот налево этот знак запрещает, пусть даже и к прилегающей территории.

Таким образом, водителю разрешено направление "Б", а направление "В" запрещено.

Также водитель белого автомобиля имеет право повернуть направо по траектории "А", ведь знак 4.1 установлен за перекрестком.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересный ПДД тест по правилам остановки и стоянки. Также разбирали задачу с распространенной ошибкой разворота на перекрестке.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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