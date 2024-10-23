Більшість не впораються з цім ПДР тестом — куди дозволено рух

Каверзний тест з ПДР — в якому напрямку можна рухатися вантажівкам
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку, а також на знання дорожніх знаків. В яких напрямках в зображеній на малюнку ситуації можуть продовжити рух на перехресті вантажівки, одна з яких буксирує іншу?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- А, Б та В
- А, В та Г
- Б, В та Г
- Б та В
Розбір задачі
До перехрестя під’їхали дві вантажівки, одна з яких буксирує іншу на жорсткому зчепленні. Першому водієві пропонуються чотири варіанти для подальшого руху.
Перед перехрестям встановлено знак 3.4 "Рух з причепом заборонено" та табличка 7.3.1 "Напрямок дії".
Знак забороняє рух вантажних автомобілів та тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів. Табличка вказує напрямок дії знаку, в зображеній ситуації — праворуч.
Таким чином, поворот праворуч водієві вантажівки заборонено.
Прямо розташований знак 3.21 "В'їзд заборонено" та табличка 7.1.1 "Відстань до об’єкта".
Знак забороняє в'їзд усіх транспортних засобів на територію за ним. А табличка позначає відстань від знака до початку обмеження руху.
В зображеній ситуації водій вантажівки може рухатися прямо, адже до заборони залишається ще 500 метрів.
Рух ліворуч в зображеній ситуації для транспортних засобів нічим не обмежений.
Поїхати у зворотному напрямку також формально не заборонено. Але виконати розворот, не вдаючись до маневру заднім ходом такої довгої комбінації вантажівок, не вийде. А на перехрестях рух заднім ходом заборонений, згідно з пунктом 10.10 ПДР.
Отже, зчепленим вантажівкам дозволено їхати лише прямо чи ліворуч.
Правильна відповідь №4
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