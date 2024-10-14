Хитрый тест с ПДД — разрешен ли водителю синего авто обгон

Можно выполнить обгон? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на тему обгона. Разрешается ли водителю синего автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается при условии, что обгон будет завершен до перекрестка. Разрешается, если скорость автомобиля впереди менее 30 км/ч. Запрещается.

Разбор задачи

На участке дороги красный автомобиль двигается прямо, а водитель синего намерен его обогнать. Видно, что автомобили скоро приблизятся к перекрестку впереди.

Перед синим автомобилем установлен дорожный знак 2.1 "Уступить дорогу" и табличка под ним 7.1.1 "Расстояние до объекта".





Знаки дают понять, что подъехав к перекрестку, водители будут на второстепенной дороге, хотя для выполнения обгона это не имеет никакого значения.

Согласно пункту 14.6 ПДД, на перекрестках обгон запрещен. Но до перекрестка еще 100 метров, как указывает табличка 7.1.1.

Поэтому в изображенной ситуации водитель синего автомобиля может совершить обгон, но при условии, что он завершит его до перекрестка.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали определить, позволяют ли изображенные знаки обогнать грузовой автомобиль. Также представили задачку, разрешено ли водителю синего автомобиля пересечь сплошную разметку ради выполнения обгона.