Быстрый ПДД тест — может ли синий автомобиль пересечь сплошную линию разметку

Можно ли пересечь разметку? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме дорожной разметки. Разрешено ли водителю синего автомобиля пересечь сплошную линию в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен объехать желтый автомобиль, водитель которого остановился посреди дороги и включил аварийную сигнализацию. Но между полосами движения на дороге нанесена узкая сплошная линия.

Согласно разделу 34 ПДД, это "разметка 1.1, которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений (осевая разметка) на дорогах с двумя или тремя (2 + 1) полосами движения в обоих направлениях, обозначает границы полос движения в попутном направлении (разделительная разметка); пределы проезжей части, на которые въезд запрещен (направляющие островки и островки безопасности), разделяет пешеходное и велосипедное движение на смежных пешеходных и велосипедных дорожках, обозначенных знаком 4.18; разделяет полосы на велосипедных дорожках с двусторонним движением при приближении к велосипедному переезду, обозначенного разметкой 1.15".

По правилам разметку 1.1 пересекать запрещено. Но есть несколько исключений. А именно, разрешается безопасно пересекать эту линию для объезда недвижимого препятствия, размеры которого не позволяют осуществить его безопасный объезд, не пересекая эту линию, а также обгона единичных транспортных средств, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч.

В изображенной на рисунке ситуации водитель синего авто может совершить объезд желтой машины, стоящей с включенной аварийной сигнализацией.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.