Швидкий ПДР тест — чи може синє авто перетнути суцільну лінію розмітку

Можна перетнути розмітку? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми дорожньої розмітки. Чи дозволено водієві синього автомобіля перетнути суцільну лінію в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір об'їхати жовте авто, водій якого зупинився посеред дороги та увімкнув аварійну сигналізацію. Але між смугами руху на дорозі нанесено вузьку суцільну лінію.

Згідно з розділом 34 ПДР, це розмітка 1.1, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (осьова розмітка) на дорогах з двома чи трьома (2 + 1) смугами руху в обох напрямках, позначає межі смуг руху у попутному напрямку (розділювальна розмітка), позначає межі проїзної частини, на які в’їзд заборонено (напрямні острівці та острівці безпеки); розділяє пішохідний і велосипедний рух на суміжних пішохідних та велосипедних доріжках, позначених знаком 4.18; розділяє смуги на велосипедних доріжках з двостороннім рухом у разі наближення до велосипедного переїзду, позначеного розміткою 1.15.

За правилами, розмітку 1.1 перетинати заборонено. Але існує кілька винятків. А саме, дозволяється безпечно перетинати цю лінію для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

В зображеній на малюнку ситуації водій синього авто може здійснити об'їзд жовтої машини, яка стоїть з увімкненою аварійною сигналізацією.

Правильна відповідь №1

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