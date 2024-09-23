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Тестування з ПДР — чи дозволено водієві синього авто перетнути суцільну розмітку

23 вересня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий ПДР тест — чи може синє авто перетнути суцільну лінію розмітку
Можна перетнути розмітку? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми дорожньої розмітки. Чи дозволено водієві синього автомобіля перетнути суцільну лінію в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тестування з ПДР — чи дозволено водієві синього авто перетнути суцільну розмітку - фото 1

Водій синього автомобіля має намір об'їхати жовте авто, водій якого зупинився посеред дороги та увімкнув аварійну сигналізацію. Але між смугами руху на дорозі нанесено вузьку суцільну лінію.

Згідно з розділом 34 ПДР, це розмітка 1.1, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (осьова розмітка) на дорогах з двома чи трьома (2 + 1) смугами руху в обох напрямках, позначає межі смуг руху у попутному напрямку (розділювальна розмітка), позначає межі проїзної частини, на які в’їзд заборонено (напрямні острівці та острівці безпеки); розділяє пішохідний і велосипедний рух на суміжних пішохідних та велосипедних доріжках, позначених  знаком 4.18; розділяє смуги на велосипедних доріжках з двостороннім рухом у разі наближення до велосипедного переїзду, позначеного розміткою 1.15.

За правилами, розмітку 1.1 перетинати заборонено. Але існує кілька винятків. А саме, дозволяється безпечно перетинати цю лінію для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

В зображеній на малюнку ситуації водій синього авто може здійснити об'їзд жовтої машини, яка стоїть з увімкненою аварійною сигналізацією.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з правил обгону — тут і тут.

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