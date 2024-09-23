Швидкий ПДР тест — чи може синє авто перетнути суцільну лінію розмітку

Тестування з ПДР — чи дозволено водієві синього авто перетнути суцільну розмітку
Задача з теми дорожньої розмітки. Чи дозволено водієві синього автомобіля перетнути суцільну лінію в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля має намір об'їхати жовте авто, водій якого зупинився посеред дороги та увімкнув аварійну сигналізацію. Але між смугами руху на дорозі нанесено вузьку суцільну лінію.
Згідно з розділом 34 ПДР, це розмітка 1.1, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (осьова розмітка) на дорогах з двома чи трьома (2 + 1) смугами руху в обох напрямках, позначає межі смуг руху у попутному напрямку (розділювальна розмітка), позначає межі проїзної частини, на які в’їзд заборонено (напрямні острівці та острівці безпеки); розділяє пішохідний і велосипедний рух на суміжних пішохідних та велосипедних доріжках, позначених знаком 4.18; розділяє смуги на велосипедних доріжках з двостороннім рухом у разі наближення до велосипедного переїзду, позначеного розміткою 1.15.
За правилами, розмітку 1.1 перетинати заборонено. Але існує кілька винятків. А саме, дозволяється безпечно перетинати цю лінію для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.
В зображеній на малюнку ситуації водій синього авто може здійснити об'їзд жовтої машини, яка стоїть з увімкненою аварійною сигналізацією.
Правильна відповідь №1
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