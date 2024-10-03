Экспресс-тест по ПДД — кто нарушает правила обгона

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме обгона. Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба нарушат правила. Оба не нарушат правила.

Разбор задачи

На участке дороги желтый и синий автомобили двигаются прямо, а водители белой и красной машин намерены их обогнать.

Дорогу пересекает железнодорожный переезд, о чем также свидетельствует знак 1.29 "Однопутная железная дорога".

В изображенной ситуации водитель белого авто выполнит обгон прямо на железнодорожном переезде, а водитель красного — уже за ним.

Обгон — один из самых опасных маневров на дороге, а железнодорожный переезд — участок с повышенной опасностью.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними".

То есть водитель белого автомобиля однозначно нарушает правила.

А вот о запрете обгона сразу после переезда в ПДД речь не идет. Если бы там была нанесена сплошная линия разметки, это меняло бы дело. А в изображенной ситуации ничто не мешает и не запрещает водителю красной машины обогнать желтую.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали для решения интересные задачи по теме обгона — здесь и здесь.