Экспресс-тест по ПДД — кто нарушает правила обгона

Тестирование по ПДД — кто из водителей нарушил правила обгона
Задача по теме обгона. Водитель какого автомобиля нарушит правила, выполнив обгон в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба нарушат правила.
- Оба не нарушат правила.
Разбор задачи
На участке дороги желтый и синий автомобили двигаются прямо, а водители белой и красной машин намерены их обогнать.
Дорогу пересекает железнодорожный переезд, о чем также свидетельствует знак 1.29 "Однопутная железная дорога".
В изображенной ситуации водитель белого авто выполнит обгон прямо на железнодорожном переезде, а водитель красного — уже за ним.
Обгон — один из самых опасных маневров на дороге, а железнодорожный переезд — участок с повышенной опасностью.
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед ними".
То есть водитель белого автомобиля однозначно нарушает правила.
А вот о запрете обгона сразу после переезда в ПДД речь не идет. Если бы там была нанесена сплошная линия разметки, это меняло бы дело. А в изображенной ситуации ничто не мешает и не запрещает водителю красной машины обогнать желтую.
Правильный ответ №1
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