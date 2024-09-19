Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли красному авто выполнить обгон

Быстрый тест по ПДД — разрешено ли красному авто выполнить обгон
Задача по теме обгона. Разрешено ли водителю красного авто выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
- Разрешено, если красный начнет свой маневр раньше, чем белый.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля собирается объехать остановившийся автобус, а водитель красного автомобиля намерен обогнать белый автомобиль.
Обгонять автобус не запрещено, что и намерен сделать водитель белого автомобиля.
Пока он не сменил траекторию, красный автомобиль теоретически может выполнить двойной обгон — одновременно опередить белый автомобиль и автобус.
Но водитель белой машины уже включил левый указатель поворота, а значит, вполне понятно продемонстрировал другим участникам движения свои намерения.
Понятно, что налево поворачивать ему в изображенной ситуации некуда, он собирается даже не выходя за пределы полосы лишь объехать автобус.
Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд, запрещен.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.
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