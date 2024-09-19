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Быстрый тест по ПДД — разрешено ли красному авто выполнить обгон

19 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли красному авто выполнить обгон
Разрешен обгон? Рисунок: "ПДД, автомобили, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме обгона. Разрешено ли водителю красного авто выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.
  3. Разрешено, если красный начнет свой маневр раньше, чем белый.

Разбор задачи

Быстрый тест по ПДД — разрешено ли красному авто выполнить обгон - фото 1

Водитель белого автомобиля собирается объехать остановившийся автобус, а водитель красного автомобиля намерен обогнать белый автомобиль.

Обгонять автобус не запрещено, что и намерен сделать водитель белого автомобиля.

Пока он не сменил траекторию, красный автомобиль теоретически может выполнить двойной обгон — одновременно опередить белый автомобиль и автобус.

Но водитель белой машины уже включил левый указатель поворота, а значит, вполне понятно продемонстрировал другим участникам движения свои намерения.

Понятно, что налево поворачивать ему в изображенной ситуации некуда, он собирается даже не выходя за пределы полосы лишь объехать автобус.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд, запрещен.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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