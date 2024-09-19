Експрес-тест з ПДР — чи дозволено червоному авто виконати обгін

Швидкий тест з ПДР — чи дозволено червоному авто виконати обгін
Задача з теми обгону. Чи дозволено водію червоного авто виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
- Дозволено, якщо червоний почне свій маневр раніше, ніж білий.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля збирається об'їхати автобус, що зупинився, а водій червоного автомобіля намір обігнати білий автомобіль.
Обганяти автобус не заборонено, що й має намір зробити водій білого автомобіля.
Поки він не змінив траєкторію, червоний автомобіль теоретично може здійснити подвійний обгін — одночасно випередити білий автомобіль та автобус.
Але водій білої машини вже увімкнув лівий покажчик повороту, а отже цілком зрозуміло продемонстрував іншим учасникам руху свої наміри.
Зрозуміло, що ліворуч повертати йому в зображеній ситуації немає куди, він збирається не виходячи за межі смуги лише об'їхати автобус.
Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд, заборонено.
Правильна відповідь №2
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