Експрес-тест з ПДР — чи дозволено червоному авто виконати обгін

Дозволений обгін? Малюнок: "ПДР, автомобілі, дороги".

Задача з теми обгону. Чи дозволено водію червоного авто виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено. Дозволено, якщо червоний почне свій маневр раніше, ніж білий.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля збирається об'їхати автобус, що зупинився, а водій червоного автомобіля намір обігнати білий автомобіль.

Обганяти автобус не заборонено, що й має намір зробити водій білого автомобіля.

Поки він не змінив траєкторію, червоний автомобіль теоретично може здійснити подвійний обгін — одночасно випередити білий автомобіль та автобус.

Але водій білої машини вже увімкнув лівий покажчик повороту, а отже цілком зрозуміло продемонстрував іншим учасникам руху свої наміри.

Зрозуміло, що ліворуч повертати йому в зображеній ситуації немає куди, він збирається не виходячи за межі смуги лише об'їхати автобус.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд, заборонено.

Правильна відповідь №2

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