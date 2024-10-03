Експрес-тест з ПДР — хто порушує правила обгону

Тестування з ПДР — хто з водіїв порушив правила обгону
Задача з теми обгону. Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши обгін в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва порушать правила.
- Обидва не порушать правила.
Розбір задачі
На ділянці дороги жовтий та синій автомобілі рухаються прямо, а водії білої та червоної машин мають намір їх обігнати.
Дорогу перетинає залізничний переїзд, про що також свідчить знак 1.29 "Одноколійна залізниця".
В зображеній ситуації водій білого авто виконає обгін прямо на залізничному переїзді, а водій червоного — вже за ним.
Обгін — один з найнебезпечніших маневрів на дорозі, а залізничний переїзд — ділянка з підвищеною небезпекою
Читаємо пункт 14.6 ПДР:
"Обгін заборонено на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними".
Тобто, водій білого автомобіля однозначно порушує правила.
А ось про заборону обгону одразу після переїзду в ПДР не йдеться. Якби там була нанесена суцільна лінія розмітки, то це б міняло справу. А в зображеній ситуації ніщо не заважає та не забороняє водієві червоної машини обігнати жовту.
Правильна відповідь №1
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