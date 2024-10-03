Експрес-тест з ПДР — хто порушує правила обгону

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми обгону. Водій якого автомобіля порушить правила, виконавши обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва порушать правила. Обидва не порушать правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги жовтий та синій автомобілі рухаються прямо, а водії білої та червоної машин мають намір їх обігнати.

Дорогу перетинає залізничний переїзд, про що також свідчить знак 1.29 "Одноколійна залізниця".

В зображеній ситуації водій білого авто виконає обгін прямо на залізничному переїзді, а водій червоного — вже за ним.

Обгін — один з найнебезпечніших маневрів на дорозі, а залізничний переїзд — ділянка з підвищеною небезпекою

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними".

Тобто, водій білого автомобіля однозначно порушує правила.

А ось про заборону обгону одразу після переїзду в ПДР не йдеться. Якби там була нанесена суцільна лінія розмітки, то це б міняло справу. А в зображеній ситуації ніщо не заважає та не забороняє водієві червоної машини обігнати жовту.

Правильна відповідь №1

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