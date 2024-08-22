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Важка задача з ПДР із каверзою — чи може авто обігнати одразу 2 транспорти спереду

22 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Нелегкий тест з ПДР — чи може синє авто обігнати 2 машини спереду
Онлайн-тест зі знання ПДР. Фото ілюстративне: Telegram "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Швидкий онлайн-тест на знання правил обгону автомобілів на дорозі. Чи може автомобіль позаду обігнати одразу два автомобілі спереду?

Відповідний тест з’явився на каналі "А ти знаєш ПДР?" у Telegram.

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Коли людина вперше замислюється над тим, щоб почати керувати автомобілем, вона повинна розуміти, що необхідно знати геть всі правила дорожнього руху. Це потрібно для того, щоб захистити себе від можливих дорожньо-транспортних пригод на дорогах.

Одними з найважливіших правил є правила обгону транспортних засобів на дорозі. Ми пропонуємо вам пройти один короткий онлайн-тест, в якому треба відповісти, чи може водій синього автомобілю обігнати два передні автомобілі.

Варіанти відповіді

  1. Може
  2. Не може

Розбір задачі

Уважно подивіться на картинку, де зображена дорога і декілька автомобілів — білий, жовтий і синій. На малюнку ви бачите, що машина синього кольору їде позаду і хоче обігнати два автомобілі, які їдуть попереду нього. Спробуйте відповісти, чи має право він це зробити на цій ділянці дороги.

Зверніть увагу на зустрічний транспорт і переривчасту лінію на дорозі, яка, згідно з правилами, дозволяє обгін. Також зверніть увагу, що жодного дорожнього знаку або поворотів також немає. 

Тест по ПДД на знание правил обгона
Тест з ПДР на знання правил обгону. Фото ілюстративне: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Отже, відповідно з цими факторами, автомобіль синього кольору цілком може обігнати одразу два транспортних засоби, які їдуть перед ним. 

Правильна відповідь №1 

Нагадаємо, ми писали про те, хто з транспортів може перетнути перехрестя на дорозі останнім. 

Раніше ми розповідали про те, водій якого автомобілю переїде перехрестя першим. 

Також ми повідомляли про те, чи може водій автомобілю зупинитися безпосередньо перед залізничним переїздом.

авто ПДР правила дорожнього руху тест

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