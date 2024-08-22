Нелегкий тест по ПДД — может ли синий автомобиль обогнать 2 машины спереди

Онлайн-тест на знание ПДД. Фото иллюстративное: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Быстрый онлайн-тест на знание правил обгона автомобилей на дороге. Может ли автомобиль сзади обогнать сразу два автомобиля спереди?

Соответствующий тест появился на канале "А ти знаєш ПДР?" в Telegram.

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Когда человек впервые задумывается над тем, чтобы начать управлять автомобилем, он должен понимать, что необходимо знать все правила дорожного движения. Это нужно для того, чтобы защитить себя от возможных ДТП на дорогах.

Одними из важнейших правил являются правила обгона транспортных средств на дороге. Мы предлагаем вам пройти один короткий онлайн-тест, в котором нужно ответить, может ли водитель синего автомобиля обогнать два передних автомобиля.

Варианты ответа

Может Не может

Разбор задачи

Внимательно посмотрите на картинку, где изображена дорога и несколько автомобилей — белый, желтый и синий. На рисунке вы видите, что машина синего цвета едет сзади и хочет обогнать два автомобиля, которые едут впереди него. Попытайтесь ответить, вправе ли он это сделать на этом участке дороги.

Обратите внимание на встречный транспорт и прерывистую линию на дороге, которая, согласно правилам, разрешает обгон. Также обратите внимание, что никакого дорожного знака или поворотов тоже нет.

Тест по ПДД на знание правил обгона. Фото иллюстративное: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Следовательно, согласно этим факторам, автомобиль синего цвета вполне может обогнать сразу два транспортных средства, которые едут перед ним.

Правильный ответ №1

Напомним, мы писали о том, кто из транспортов может пересечь перекресток на дороге последним.

Ранее мы рассказывали о том, водитель какого автомобиля переедет перекресток первым.

Также мы сообщали о том, может водитель автомобиля остановиться непосредственно перед железнодорожным переездом.