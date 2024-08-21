Тест з ПДР — хто першим проїде перехрестя

Тест з ПДР, в якому треба зрозуміти, хто першим перетне перехрестя. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Хитра задача на знання правил перетину перехресть на дорогах і знаків дорожнього руху. Який з автомобілів першим проїде перехрестя?

Відповідний тест оприлюднили на каналі "А ти знаєш ПДР?" у Telegram.

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Кожній людині, яка хоче сісти за кермо автомобіля, потрібно чітко знати правила дорожнього руху. Це потрібно для власної безпеки, адже в разі допущення якоїсь помилки можна серйозно постраждати. Одними з важливих моментів ПДР є правила перетину перехресть і знання знаків дорожнього руху.

Спробуйте зрозуміти, який з автомобілів має право першим перетнути перехрестя.

Варіанти відповіді

Чорний автомобіль Сірий автомобіль Зелений автомобіль

Розбір тесту

Перед вами — дорожнє перехрестя, на якому немає ані світлофорів, ані регулювальників. Це означає, що це нерегульоване перехрестя, а тому потрібно бути особливо уважними, щоб не спровокувати дорожньо-транспорту пригоду.

На малюнку ви бачите перед собою три різні автомобілі — чорний, сірий і зелений. Спробуйте вгадати, який з цих водіїв має право першим проїхати дане перехрестя. Але перш, ніж вирішувати задачу, зверніть увагу на знаки дорожнього руху.

Тест з ПДР з нерегульованим перехрестям. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Отже, в нашому випадку першим перехрестя перетне саме сірий автомобіль, адже на його дорозі встановлений знак "Головна дорога", який у правилах позначається ромбом жовтого кольору з білою рамкою навколо.

Правильна відповідь №2

Правильна відповідь на тест з ПДР. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Нагадаємо, ми писали про те, чи може водій автомобіля зупинитися перед залізничним переїздом.

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