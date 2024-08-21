Сложный тест по ПДД — кто первым проедет перекресток
Хитрая задача на знание правил пересечения перекрестков на дорогах и знаков дорожного движения. Какой из автомобилей первым проедет перекресток?
Соответствующий тест обнародовали на канале "А ти знаєш ПДР?" в Telegram.
Каждому человеку, желающему сесть за руль автомобиля, нужно четко знать правила дорожного движения. Это нужно для собственной безопасности, ведь при допущении какой-либо ошибки можно серьезно пострадать. Одними из важных моментов ПДД являются правила пересечения перекрестков и знание знаков дорожного движения.
Попытайтесь понять, какой из автомобилей имеет право первым пересечь перекресток.
Варианты ответа
- Черный автомобиль
- Серый автомобиль
- Зеленый автомобиль
Разбор теста
Перед вами — дорожный перекресток, на котором нет ни светофоров, ни регуляторов. Это означает, что это нерегулируемый перекресток, а потому нужно быть особенно внимательными, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.
На рисунке вы видите перед собой три разных автомобиля — черный, серый и зеленый. Попытайтесь угадать, какой из этих водителей имеет право первым проехать этот перекресток. Но прежде, чем решать задачу, обратите внимание на знаки дорожного движения.
Итак, в нашем случае первым перекресток пересечет именно серый автомобиль, ведь на его дороге установлен знак "Главная дорога", который в правилах обозначается ромбом желтого цвета с белой рамкой вокруг.
Правильный ответ №2
Напомним, мы писали о том, может ли водитель автомобиля остановиться перед железнодорожным переездом.
Раньше мы рассказывали о том, в какую сторону дороги может поехать водитель желтого автомобиля.
Также мы сообщали о том, может ли автомобиль объехать место ДТП по тротуару.
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