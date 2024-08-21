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Сложный тест по ПДД — кто первым проедет перекресток

21 августа 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД — кто первым проедет перекресток
Тест по ПДД, в котором нужно понять, кто первым пересечет перекресток. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Хитрая задача на знание правил пересечения перекрестков на дорогах и знаков дорожного движения. Какой из автомобилей первым проедет перекресток?

Соответствующий тест обнародовали на канале "А ти знаєш ПДР?" в Telegram.

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Каждому человеку, желающему сесть за руль автомобиля, нужно четко знать правила дорожного движения. Это нужно для собственной безопасности, ведь при допущении какой-либо ошибки можно серьезно пострадать. Одними из важных моментов ПДД являются правила пересечения перекрестков и знание знаков дорожного движения.

Попытайтесь понять, какой из автомобилей имеет право первым пересечь перекресток.

Варианты ответа

  1. Черный автомобиль
  2. Серый автомобиль
  3. Зеленый автомобиль

Разбор теста

Перед вами — дорожный перекресток, на котором нет ни светофоров, ни регуляторов. Это означает, что это нерегулируемый перекресток, а потому нужно быть особенно внимательными, чтобы не спровоцировать дорожно-транспортное происшествие.

На рисунке вы видите перед собой три разных автомобиля — черный, серый и зеленый. Попытайтесь угадать, какой из этих водителей имеет право первым проехать этот перекресток. Но прежде, чем решать задачу, обратите внимание на знаки дорожного движения.

Тест по ПДД с нерегулируемым перекрестком
Тест по ПДД с нерегулируемым перекрестком. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Итак, в нашем случае первым перекресток пересечет именно серый автомобиль, ведь на его дороге установлен знак "Главная дорога", который в правилах обозначается ромбом желтого цвета с белой рамкой вокруг.

Правильный ответ №2

Правильный ответ на тест по ПДД
Правильный ответ на тест по ПДД. Фото: Telegram "А ти знаєш ПДР?"

Напомним, мы писали о том, может ли водитель автомобиля остановиться перед железнодорожным переездом.

Раньше мы рассказывали о том, в какую сторону дороги может поехать водитель желтого автомобиля.

Также мы сообщали о том, может ли автомобиль объехать место ДТП по тротуару.

авто ПДД правила дорожного движения тест

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