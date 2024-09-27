Быстрый ПДД тест — как обогнать грузовик по правилам

Разрешен обгон? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме правил обгона. Разрешено ли водителю синего автомобиля выполнить обгон грузовика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги водитель синего легкового автомобиля решил обогнать желтый грузовик впереди. Что ему может помешать это сделать?

На дороге установлен запретительный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".





"Знак запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч). Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме единичных велосипедов, гужевых повозок (саней)".

"Зона действия знака — от места установления до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другим дорогам без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета".

Очевидно, что на легковой транспорт действие этого знака не распространяется, поэтому водитель синего автомобиля может спокойно выполнять обгон.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.