Швидкий ПДР тест — як обігнати вантажівку за правилами

Дозволений обгін? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми правил обгону. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати обгін вантажівки в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій синього легкового автомобіля вирішив обігнати жовту вантажівку попереду. Що йому може завадити це зробити?

На дорозі встановлено заборонний знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".





"Знак забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год). Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней)".

"Зона дії знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знаку не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету".

Очевидно, що на легковий транспорт дія цього знаку не поширюється, тому водій синього автомобіля може спокійно виконувати обгін.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували за допомогою знаків вибрати правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.