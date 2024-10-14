Хитрий тест з ПДР — чи дозволений водієві синього авто обгін

Можна виконати обгін? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми обгону. Чи дозволяється водієві синього автомобіля виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється за умови, що обгін буде завершено до перехрестя. Дозволяється, якщо швидкість автомобіля попереду менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці дороги червоний автомобіль рухається прямо, а водій синього має його обігнати. Видно, що автомобілі скоро наблизяться до перехрестя попереду.

Перед синім автомобілем встановлено дорожній знак 2.1 "Дати дорогу" та табличка під ним 7.1.1 "Відстань до об'єкта".





Знаки дають зрозуміти, що під'їхавши до перехрестя, водії будуть на другорядній дорозі, хоча для виконання обгону це не має абсолютно жодного значення.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, на перехрестях обгін заборонено. Але до перехрестя ще 100 метрів, як вказує табличка 7.1.1.

Тому в зображеній ситуації водій синього автомобіля може виконати обгін, але за умови, що він його завершить до перехрестя.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували визначити, чи дозволяють зображені знаки обігнати вантажний автомобіль. Також ставили задачку, чи дозволено водієві синього авто перетнути суцільну розмітку заради виконання обгону.