ПДР тест для уважних — в яких напрямках дозволений рух водієві авто

Куди можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Які напрямки дозволені водієві червоного автомобіля для подальшого руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Ліворуч. Усі напрямки дозволено.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві червоного авто пропонують три напрямки для подальшого руху: прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.

Ліворуч від водія встановлено Знак 5.35 "Кінець житлової зони". Він нічого не забороняє й не дозволяє, а лише інформує, що повернувши ліворуч машина опиниться в житловій зоні.





Праворуч від водія комбінація знаку 1.26 "Двосторонній рух" та таблички 7.1.1 "Відстань до об'єкта" сигналізує, що за 300 метрів почнеться дорога з двостороннім рухом.







Таким чином, зараз водій їде дорогою з одностороннім рухом, тому розворот для нього заборонений, адже він може опинитися на зустрічній смузі.

Також червоне авто знаходиться у крайній правій смузі, звідки повертати ліворуч заборонено. Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

А от їхати прямо водію нічого не забороняє.

Правильна відповідь №1

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