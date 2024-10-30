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Хитрый тест по ПДД — в каких направлениях разрешено движение авто

30 октября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест для внимательных — в каких направлениях разрешено движение водителю авто
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Какие направления разрешены водителю красного автомобиля для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Налево и обратно.
  4. Прямо и обратно.
  5. Налево.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Хитрый тест с ПДД — в каких направлениях разрешено движение авто - фото 1

На участке дороги водителю красного авто предлагают три направления для дальнейшего движения: прямо, налево и обратно.

Слева от водителя установлен Знак 5.35 "Конец жилой зоны". Он ничего не запрещает и не разрешает, а лишь информирует, что повернув налево машина окажется в жилой зоне.


Хитрый тест с ПДД — в каких направлениях разрешено движение авто - фото 2

Справа от водителя комбинация знака 1.26 "Двустороннее движение" и таблички 7.1.1 "Расстояние до объекта" сигнализирует, что через 300 метров начнется дорога с двусторонним движением.


Хитрый тест с ПДД — в каких направлениях разрешено движение авто - фото 3
Хитрый тест с ПДД — в каких направлениях разрешено движение авто - фото 4

Таким образом, сейчас водитель едет по дороге с односторонним движением, поэтому разворот для него запрещен, ведь он может оказаться на встречной полосе.

Также красный автомобиль находится в крайней правой полосе, откуда поворачивать налево запрещено. Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

А вот ехать прямо водителю ничего не запрещает.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

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