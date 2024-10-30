ПДД тест для внимательных — в каких направлениях разрешено движение водителю авто

Хитрый тест по ПДД — в каких направлениях разрешено движение авто
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Какие направления разрешены водителю красного автомобиля для дальнейшего движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и налево.
- Налево и обратно.
- Прямо и обратно.
- Налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На участке дороги водителю красного авто предлагают три направления для дальнейшего движения: прямо, налево и обратно.
Слева от водителя установлен Знак 5.35 "Конец жилой зоны". Он ничего не запрещает и не разрешает, а лишь информирует, что повернув налево машина окажется в жилой зоне.
Справа от водителя комбинация знака 1.26 "Двустороннее движение" и таблички 7.1.1 "Расстояние до объекта" сигнализирует, что через 300 метров начнется дорога с двусторонним движением.
Таким образом, сейчас водитель едет по дороге с односторонним движением, поэтому разворот для него запрещен, ведь он может оказаться на встречной полосе.
Также красный автомобиль находится в крайней правой полосе, откуда поворачивать налево запрещено. Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
А вот ехать прямо водителю ничего не запрещает.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Кто имеет преимущество на перекрестке, если оба водителя имеют право повернуть?
- Как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке?
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