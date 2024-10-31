Сложный ПДД тест — найдите нарушителя на круговом перекрестке

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водители зеленого и грузового автомобилей. Водители желтого и грузового автомобилей. Водитель желтого автомобиля. Водитель грузовика. Все нарушают ПДД. Никто не нарушает ПДД.

Разбор задачи

На круговом перекрестке водитель грузовика намерен развернуться, зеленая машина заезжает на круг, а желтый автомобиль съезжает с него.

Водитель зеленого авто не включил ни одного показателя поворота при въезде на круговой перекресток, но ничего не нарушил, ведь этого не требуют ПДД. Также водитель перед въездом на круг занял левую полосу, но и здесь он правил не нарушил.

Читаем пункт 10.4 ПДД :

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение..."

То есть на круг можно заезжать с любой полосы.

Съезжать с кольца также разрешается с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создает помех движущимся в попутном направлении транспортным средствам.

Поэтому в изображенной ситуации не нарушает правила и водитель желтого автомобиля.

Не прав здесь водитель грузовика, нарушивший требования знака 4.10 "Круговое движение".





Грузовик разворачивается против направления указанного на знаке, а это запрещено ПДД.

Правильный ответ №5

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