Тест з ПДР на 10 секунд — чи може авто випередити велосипедиста

Швидкий тест з ПДР — чи може авто випередити велосипедиста
Задача з теми про обгін транспортних засобів. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля випередити велосипедиста в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Велосипедист рухається прямо, а водій жовтої машини має намір його випередити. Але поруч з ділянкою дороги встановлений знак 3.25 "Обгін заборонено".
Але, що таке обгін? Читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".
В зображеній ситуації водій на зустрічну смугу не виїжджає, а отже, обгін не виконує, тому вимог заборонного знаку не порушує. Таким чином зображений маневр йому дозволений.
Правильна відповідь №1
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