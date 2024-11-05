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Швидкий тест з ПДР — чи може авто випередити велосипедиста

5 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР на 10 секунд — чи може авто випередити велосипедиста
Обгін чи ні? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про обгін транспортних засобів. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля випередити велосипедиста в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — чи може авто випередити велосипедиста - фото 1

Велосипедист рухається прямо, а водій жовтої машини має намір його випередити. Але поруч з ділянкою дороги встановлений знак 3.25 "Обгін заборонено".


Швидкий тест з ПДР — чи може авто випередити велосипедиста - фото 2

Але, що таке обгін? Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

В зображеній ситуації водій на зустрічну смугу не виїжджає, а отже, обгін не виконує, тому вимог заборонного знаку не порушує. Таким чином зображений маневр йому дозволений.

Правильна відповідь №1

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