Тест з ПДР на 10 секунд — чи може авто випередити велосипедиста

Обгін чи ні? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про обгін транспортних засобів. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля випередити велосипедиста в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Велосипедист рухається прямо, а водій жовтої машини має намір його випередити. Але поруч з ділянкою дороги встановлений знак 3.25 "Обгін заборонено".





Але, що таке обгін? Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

В зображеній ситуації водій на зустрічну смугу не виїжджає, а отже, обгін не виконує, тому вимог заборонного знаку не порушує. Таким чином зображений маневр йому дозволений.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: