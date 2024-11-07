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Хитра задача з ПДР — чи може вантажівка обігнати автобус

7 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Підступна задача з ПДР — чи може вантажівка обігнати автобус
Що дозволено вантажівці? Малюнок "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві вантажівки випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год.

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Забороняється.
  2. Дозволяється будь-якою зі смуг.
  3. Дозволяється лише правою смугою.
  4. Дозволяється лише лівою смугою.

Розбір задачі

Хитра задача з ПДР — чи може вантажівка обігнати автобус - фото 1

На трасі, яка розділена на дві проїжджі частини розміткою 1.2., з трьома смугами для руху в кожний бік, встановлений знак 5.3 "Дорога для автомобілів". По дорозі зі швидкістю 80 км/год рухається автобус, який має намір випередити водій вантажівки.

Читаємо пункт 12.6 ПДР

"Поза населеними пунктами...дозволяється рух зі швидкістю...на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більш як 110 км/год".

Отже, водій вантажівки може випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год.

Тепер слід розібратися, якою смугою має рухатися вантажівка, щоб випередити автобус? Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту".

Таким чином, водій вантажівки може випередити автобус лише правою смугою.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі на швидкість руху:

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