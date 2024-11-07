Підступна задача з ПДР — чи може вантажівка обігнати автобус

Хитра задача з ПДР — чи може вантажівка обігнати автобус
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволяється водієві вантажівки випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год.
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Забороняється.
- Дозволяється будь-якою зі смуг.
- Дозволяється лише правою смугою.
- Дозволяється лише лівою смугою.
Розбір задачі
На трасі, яка розділена на дві проїжджі частини розміткою 1.2., з трьома смугами для руху в кожний бік, встановлений знак 5.3 "Дорога для автомобілів". По дорозі зі швидкістю 80 км/год рухається автобус, який має намір випередити водій вантажівки.
Читаємо пункт 12.6 ПДР:
"Поза населеними пунктами...дозволяється рух зі швидкістю...на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою — не більш як 110 км/год".
Отже, водій вантажівки може випередити автобус, який рухається зі швидкістю 80 км/год.
Тепер слід розібратися, якою смугою має рухатися вантажівка, щоб випередити автобус? Читаємо пункт 11.6 ПДР:
"На дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту".
Таким чином, водій вантажівки може випередити автобус лише правою смугою.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі на швидкість руху:
- З якою швидкістю дозволено продовжувати рух водієві авто з огляду на дорожні знаки?
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