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Тест з ПДР на знання знаків — яка швидкість дозволена авто

1 листопада 2024 20:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Пройдіть тест з ПДР — яка швидкість дозволена авто
Яка швидкість можлива? Малюнок: "За! Правилами".
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Перевірте знання дорожніх знаків. З якою швидкістю дозволено продовжувати рух водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Не більш як 40 км/год.
  2. Не менш як 40 км/год.
  3. Не менш як 50 км/год.
  4. Не більш як 50 км/год.

Розбір задачі

Тест з ПДР на знання знаків — яка швидкість дозволена авто - фото 1

На дорозі, що має по дві смуги для руху в кожному напрямку водій червоного автомобіля рухається прямо. Спочатку він бачить перед собою знак 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості".


Тест з ПДР на знання знаків — яка швидкість дозволена авто - фото 2

Цей знак забороняє рухатися зі швидкістю меншою за вказану, тобто в зображеній ситуації потрібно витискати не менш як 50 км/год.

Але буквально в кількох метрах після нього встановлені ще два знаки на жовтому тлі (тобто вони є тимчасовими).

Знак 1.12 "Вибоїна" та 3.29 "Обмеження максимальної швидкості".


Тест з ПДР на знання знаків — яка швидкість дозволена авто - фото 3
Тест з ПДР на знання знаків — яка швидкість дозволена авто - фото 4

Перший знак попереджує про наближення до вибоїни на дорозі, другий — забороняє рух зі швидкістю більш як 40 км/год.

Згідно з пунктом 8.2 ПДР, тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними. Тобто водій червоного автомобіля не може їхати зі швидкістю понад 40 км/год.

Правильна відповідь №1

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ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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