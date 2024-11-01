Пройдіть тест з ПДР — яка швидкість дозволена авто

Яка швидкість можлива? Малюнок: "За! Правилами".

Перевірте знання дорожніх знаків. З якою швидкістю дозволено продовжувати рух водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Не більш як 40 км/год. Не менш як 40 км/год. Не менш як 50 км/год. Не більш як 50 км/год.

Розбір задачі

На дорозі, що має по дві смуги для руху в кожному напрямку водій червоного автомобіля рухається прямо. Спочатку він бачить перед собою знак 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості".





Цей знак забороняє рухатися зі швидкістю меншою за вказану, тобто в зображеній ситуації потрібно витискати не менш як 50 км/год.

Але буквально в кількох метрах після нього встановлені ще два знаки на жовтому тлі (тобто вони є тимчасовими).

Знак 1.12 "Вибоїна" та 3.29 "Обмеження максимальної швидкості".







Перший знак попереджує про наближення до вибоїни на дорозі, другий — забороняє рух зі швидкістю більш як 40 км/год.

Згідно з пунктом 8.2 ПДР, тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними. Тобто водій червоного автомобіля не може їхати зі швидкістю понад 40 км/год.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: