Короткий тест з ПДР — з якою швидкістю дозволено рух автомобілів

Яка швидкість дозволена? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми швидкості руху. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водіїв білого та синього автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Обом водіям не більше 50 км/год. Обом водіям не більше 60 км/год. Білому не більше 30 км/год, а синьому не більше 40 км/год. Білому не більше 50 км/год, синьому не більше 20 км/год. Білому не більше 60 км/год, а синьому не більше 15 км/год.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля повертає праворуч, заїжджаючи до житлової зони, а водій білої машини повертає ліворуч, виїжджаючи з цієї зони. Про це свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони" перед водієм білого авто.





Читаємо пункт 12.5 ПДР:

"У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год".

Значить водій синього автомобіля, який заїжджає в цю зону, не має перевищувати швидкість 20 км/год.

Водій білої машини, виїхавши з житлової зони, продовжить рух населеним пунктом.

Читаємо пункт 12.4 ПДР:

"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год".

Правильна відповідь №4

Раніше ми писали про ТОП-3 сайтів для підготовки до іспитів на водійські права. Також ми повідомляли, які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій.