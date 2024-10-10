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Експрес-тест з ПДР — з якою швидкістю дозволений рух водіям автомобілів

10 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Короткий тест з ПДР — з якою швидкістю дозволено рух автомобілів
Яка швидкість дозволена? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми швидкості руху. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водіїв білого та синього автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Обом водіям не більше 50 км/год.
  2. Обом водіям не більше 60 км/год.
  3. Білому не більше 30 км/год, а синьому не більше 40 км/год.
  4. Білому не більше 50 км/год, синьому не більше 20 км/год.
  5. Білому не більше 60 км/год, а синьому не більше 15 км/год.

Розбір задачі

Експрес-тест з ПДР — з якою швидкістю дозволений рух водіям автомобілів - фото 1

Водій синього автомобіля повертає праворуч, заїжджаючи до житлової зони, а водій білої машини повертає ліворуч, виїжджаючи з цієї зони. Про це свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони" перед водієм білого авто.


Експрес-тест з ПДР — з якою швидкістю дозволений рух водіям автомобілів - фото 2

Читаємо пункт 12.5 ПДР:

"У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год".

Значить водій синього автомобіля, який заїжджає в цю зону, не має перевищувати швидкість 20 км/год.

Водій білої машини, виїхавши з житлової зони, продовжить рух населеним пунктом.

Читаємо пункт 12.4 ПДР:

"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год".

Правильна відповідь №4

Раніше ми писали про ТОП-3 сайтів для підготовки до іспитів на водійські права. Також ми повідомляли, які сигнали та знаки на дорозі має знати кожен водій.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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