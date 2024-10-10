Короткий тест з ПДР — з якою швидкістю дозволено рух автомобілів

Експрес-тест з ПДР — з якою швидкістю дозволений рух водіям автомобілів
Задача з теми швидкості руху. З якою швидкістю дозволяється подальший рух водіїв білого та синього автомобілів в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Обом водіям не більше 50 км/год.
- Обом водіям не більше 60 км/год.
- Білому не більше 30 км/год, а синьому не більше 40 км/год.
- Білому не більше 50 км/год, синьому не більше 20 км/год.
- Білому не більше 60 км/год, а синьому не більше 15 км/год.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля повертає праворуч, заїжджаючи до житлової зони, а водій білої машини повертає ліворуч, виїжджаючи з цієї зони. Про це свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони" перед водієм білого авто.
Читаємо пункт 12.5 ПДР:
"У житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год".
Значить водій синього автомобіля, який заїжджає в цю зону, не має перевищувати швидкість 20 км/год.
Водій білої машини, виїхавши з житлової зони, продовжить рух населеним пунктом.
Читаємо пункт 12.4 ПДР:
"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год".
Правильна відповідь №4
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