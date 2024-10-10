Краткий тест по ПДД — с какой скоростью разрешено движение автомобилей

Какая скорость разрешена? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме скорости движения. С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителей белого и синего автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Обоим водителям не больше 50 км/ч. Обоим водителям не больше 60 км/ч. Белому не больше 30 км/ч, а синему не больше 40 км/ч. Белом не более 50 км/ч, синему не более 20 км/ч. Белому не больше 60 км/ч, а синему не более 15 км/ч.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля поворачивает направо, заезжая в жилую зону, а водитель белой машины поворачивает налево, выезжая из этой зоны. Об этом свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны" перед водителем белого автомобиля.





Читаем пункт 12.5 ПДД:

"В жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч".

Значит, водитель синего автомобиля, который въезжает в эту зону, не должен превышать скорость 20 км/ч.

Водитель белой машины, выехав из жилой зоны, продолжит движение по населенному пункту.

Читаем пункт 12.4 ПДД:

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Правильный ответ №4

Ранее мы писали о ТОП-3 сайтах для подготовки к экзаменам на водительские права. Также мы сообщали о том, какие сигналы и знаки на дороге должен знать каждый водитель.