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Тест по ПДД на знание знаков — какая скорость разрешена авто

1 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Пройдите тест с ПДД — какая скорость разрешена авто
Какая скорость возможна? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Проверьте знания дорожных знаков. С какой скоростью разрешено продолжать движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Не более 40 км/ч.
  2. Не менее 40 км/ч.
  3. Не менее 50 км/ч.
  4. Не более 50 км/ч.

Разбор задачи

Тест с ПДД на знание знаков - какая скорость разрешена авто - фото 1

На дороге, имеющей две полосы для движения в каждом направлении водитель красного автомобиля движется прямо. Сначала он видит перед собой знак 4.12 "Ограничение минимальной скорости".


Тест с ПДД на знание знаков - какая скорость разрешена авто - фото 2

Этот знак запрещает двигаться со скоростью меньше указанной, то есть в изображенной ситуации нужно выжимать не менее 50 км/ч.

Но буквально в нескольких метрах после него установлены еще два знака на желтом фоне (т.е. они временные).

Знак 1.12 "Выбоина" и 3.29 "Ограничение максимальной скорости".


Тест с ПДД на знание знаков - какая скорость разрешена авто - фото 3
Тест с ПДД на знание знаков - какая скорость разрешена авто - фото 4

Первый знак предупреждает о приближении к рытвине на дороге, второй — запрещает движение со скоростью более 40 км/ч.

Согласно пункту 8.2 ПДД, временные дорожные знаки имеют преимущество перед постоянными. То есть водитель красного автомобиля не может ехать со скоростью более 40 км/ч.

Правильный ответ №1

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