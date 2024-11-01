Пройдите тест с ПДД — какая скорость разрешена авто

Какая скорость возможна? Рисунок: "За! Правилами".

Проверьте знания дорожных знаков. С какой скоростью разрешено продолжать движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Не более 40 км/ч. Не менее 40 км/ч. Не менее 50 км/ч. Не более 50 км/ч.

Разбор задачи

На дороге, имеющей две полосы для движения в каждом направлении водитель красного автомобиля движется прямо. Сначала он видит перед собой знак 4.12 "Ограничение минимальной скорости".





Этот знак запрещает двигаться со скоростью меньше указанной, то есть в изображенной ситуации нужно выжимать не менее 50 км/ч.

Но буквально в нескольких метрах после него установлены еще два знака на желтом фоне (т.е. они временные).

Знак 1.12 "Выбоина" и 3.29 "Ограничение максимальной скорости".







Первый знак предупреждает о приближении к рытвине на дороге, второй — запрещает движение со скоростью более 40 км/ч.

Согласно пункту 8.2 ПДД, временные дорожные знаки имеют преимущество перед постоянными. То есть водитель красного автомобиля не может ехать со скоростью более 40 км/ч.

Правильный ответ №1

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