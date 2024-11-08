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Швидкий тест з ПДР — чи порушує правила водій білого авто

8 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — чи порушує правила водій білого авто
Є порушення? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві білого автомобіля рух по трамвайній колії в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено
  2. Дозволено, якщо він не створює перешкод для трамвая.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — чи порушує правила водій білого авто - фото 1

Водій білого автомобіля вирішив виконати випередження по трамвайній колії попутного напрямку, яка розташована на одному рівні з проїзною частиною, коли побачив, що обидві смуги на дорозі зайняті.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".

В зображеній ситуації немає ані знаків, ані розмітки, що забороняли б рух трамвайною колією. Отже, водій білого автомобіля може продовжувати рух, якщо це не створить перешкод для трамвая.

Правильна відповідь №2

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ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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