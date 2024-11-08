Експрес-тест з ПДР — чи порушує правила водій білого авто

Швидкий тест з ПДР — чи порушує правила водій білого авто
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водієві білого автомобіля рух по трамвайній колії в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено
- Дозволено, якщо він не створює перешкод для трамвая.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля вирішив виконати випередження по трамвайній колії попутного напрямку, яка розташована на одному рівні з проїзною частиною, коли побачив, що обидві смуги на дорозі зайняті.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"По трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію".
В зображеній ситуації немає ані знаків, ані розмітки, що забороняли б рух трамвайною колією. Отже, водій білого автомобіля може продовжувати рух, якщо це не створить перешкод для трамвая.
Правильна відповідь №2
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