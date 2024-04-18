Підступний тест з ПДР: як проїхати по реверсивній дорозі

Хитра задача з ПДР — як проїхати по реверсивній дорозі
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволяється повернути ліворуч водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонував канал "Школа авто".
Варіанти відповіді
- За траєкторією 1.
- За траєкторіями 1 та 3.
- За траєкторіями 2 та 1.
- За траєкторією 2.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля збирається виїхати на дорогу з реверсивним рухом, про що свідчить знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом".
Річ у тім, що із заторами на дорогах можна боротися шляхом виділення на певний час додаткових смуг для руху за рахунок зустрічного напрямку. Початок ділянки дороги з реверсивним рухом позначається виключно знаком "Дорога з реверсивним рухом". Саме з місця встановлення знаку водій повинен особливо уважно спостерігати за сигналами реверсивного світлофора.
- Якщо на реверсивних світлофорах горить червоний символ "X", то рухатися цими смугами категорично заборонено. Вони наразі призначені для зустрічного руху.
- Зелена стрілка дозволяє рух по зазначеній смузі.
- Жовта діагональна стрілка попереджає про скору зміну сигналу, що дозволяє, на сигнал, що забороняє, і рекомендує починати перестроювання з тим, щоб покинути реверсивну смугу.
У зображеній на малюнку ситуації сигнал реверсивного світлофора дозволяє рух середньою смугою, оскільки зелена стрілка ввімкнена.
Траєкторія 3 заборонена, адже вона веде на зустрічну смугу. Здавалося б, правильні траєкторії 1 і 2, але ні.
Під час повороту на дорогу з реверсивним рухом потрібно рухатися тільки правою крайньою смугою, позаяк під час повороту на таку дорогу водій не завжди має змогу встановити, чи дозволено наразі рух смугою для реверсивного руху в попутному напрямку.
Отже, водій синього автомобіля має право повернути ліворуч тільки за траєкторією 1.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.
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