Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Хитра задача з ПДР — як проїхати по реверсивній дорозі arrow

Хитра задача з ПДР — як проїхати по реверсивній дорозі

18 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест з ПДР: як проїхати по реверсивній дорозі
Яка траєкторія правильна? Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволяється повернути ліворуч водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "Школа авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією 1.
  2. За траєкторіями 1 та 3.
  3. За траєкторіями 2 та 1.
  4. За траєкторією 2.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля збирається виїхати на дорогу з реверсивним рухом, про що свідчить знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом".

 

Хитра задача з ПДР — як проїхати по реверсивній дорозі - фото 1

Річ у тім, що із заторами на дорогах можна боротися шляхом виділення на певний час додаткових смуг для руху за рахунок зустрічного напрямку. Початок ділянки дороги з реверсивним рухом позначається виключно знаком "Дорога з реверсивним рухом". Саме з місця встановлення знаку водій повинен особливо уважно спостерігати за сигналами реверсивного світлофора.

Хитра задача з ПДР — як проїхати по реверсивній дорозі - фото 2

  • Якщо на реверсивних світлофорах горить червоний символ "X", то рухатися цими смугами категорично заборонено. Вони наразі призначені для зустрічного руху.
  • Зелена стрілка дозволяє рух по зазначеній смузі.
  • Жовта діагональна стрілка попереджає про скору зміну сигналу, що дозволяє, на сигнал, що забороняє, і рекомендує починати перестроювання з тим, щоб покинути реверсивну смугу.

У зображеній на малюнку ситуації сигнал реверсивного світлофора дозволяє рух середньою смугою, оскільки зелена стрілка ввімкнена.

Траєкторія 3 заборонена, адже вона веде на зустрічну смугу. Здавалося б, правильні траєкторії 1 і 2, але ні.

Під час повороту на дорогу з реверсивним рухом потрібно рухатися тільки правою крайньою смугою, позаяк під час повороту на таку дорогу водій не завжди має змогу встановити, чи дозволено наразі рух смугою для реверсивного руху в попутному напрямку.

Отже, водій синього автомобіля має право повернути ліворуч тільки за траєкторією 1.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість