Підступний тест з ПДР: як проїхати по реверсивній дорозі

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "Школа авто".

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволяється повернути ліворуч водієві синього автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторією 1. За траєкторіями 1 та 3. За траєкторіями 2 та 1. За траєкторією 2.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля збирається виїхати на дорогу з реверсивним рухом, про що свідчить знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом".

Річ у тім, що із заторами на дорогах можна боротися шляхом виділення на певний час додаткових смуг для руху за рахунок зустрічного напрямку. Початок ділянки дороги з реверсивним рухом позначається виключно знаком "Дорога з реверсивним рухом". Саме з місця встановлення знаку водій повинен особливо уважно спостерігати за сигналами реверсивного світлофора.

Якщо на реверсивних світлофорах горить червоний символ "X", то рухатися цими смугами категорично заборонено. Вони наразі призначені для зустрічного руху.

Зелена стрілка дозволяє рух по зазначеній смузі.

Жовта діагональна стрілка попереджає про скору зміну сигналу, що дозволяє, на сигнал, що забороняє, і рекомендує починати перестроювання з тим, щоб покинути реверсивну смугу.

У зображеній на малюнку ситуації сигнал реверсивного світлофора дозволяє рух середньою смугою, оскільки зелена стрілка ввімкнена.

Траєкторія 3 заборонена, адже вона веде на зустрічну смугу. Здавалося б, правильні траєкторії 1 і 2, але ні.

Під час повороту на дорогу з реверсивним рухом потрібно рухатися тільки правою крайньою смугою, позаяк під час повороту на таку дорогу водій не завжди має змогу встановити, чи дозволено наразі рух смугою для реверсивного руху в попутному напрямку.

Отже, водій синього автомобіля має право повернути ліворуч тільки за траєкторією 1.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.