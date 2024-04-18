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Хитрая задача с ПДД — как проехать по реверсивной дороге

18 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Коварный тест по ПДД: как проехать по реверсивной дороге
Какая траектория верна? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме расположение транспортных средств на дороге. По какой траекторией разрешается повернуть налево водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. По траектории 1.
  2. По траекториям 1 и 3.
  3. По траекториям 2 и 1.
  4. По траектории 2.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля собирается захать на дорогу с реверсивным движением, о чем свидетельствует знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением".

 

Хитрая задача из ПДД - как проехать по реверсивной дороге - фото 1

Дело в том, что с пробками на дорогах можно бороться путем выделения на время дополнительных полос для движения за счет встречного направления. Начало участка дороги с реверсивным движением обозначается только знаком "Дорога с реверсивным движением". Именно с места установки знака водитель должен внимательно наблюдать за сигналами реверсивного светофора.

Хитрая задача из ПДД - как проехать по реверсивной дороге - фото 2

  • Если на реверсивных светофорах горит красный символ X, то двигаться этими полосами категорически запрещено. Они предназначены для встречного движения.
  • Зеленая стрелка разрешает движение по указанной полосе.
  • Желтая диагональная стрелка предупреждает о скором изменении сигнала, с позволяющего на запрещающий, и рекомендует начинать перестройку с тем, чтобы покинуть реверсивную полосу.

В изображенной на рисунке ситуации сигнал реверсивного светофора позволяет движение по средней полосе, так как зеленая стрелка включена.

Траектория 3 запрещена, потому что она ведет на встречную полосу. Казалось бы, правильные траектории 1 и 2, но нет.

При повороте на дорогу с реверсивным движением нужно двигаться только по правой крайней полосе, так как при повороте на такую дорогу водитель не всегда может установить, разрешено ли движение для реверсивного движения в попутном направлении.

Следовательно, водитель синего автомобиля вправе повернуть налево только по траектории 1.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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