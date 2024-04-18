Коварный тест по ПДД: как проехать по реверсивной дороге

Хитрая задача с ПДД — как проехать по реверсивной дороге
Задача по теме расположение транспортных средств на дороге. По какой траекторией разрешается повернуть налево водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- По траектории 1.
- По траекториям 1 и 3.
- По траекториям 2 и 1.
- По траектории 2.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля собирается захать на дорогу с реверсивным движением, о чем свидетельствует знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением".
Дело в том, что с пробками на дорогах можно бороться путем выделения на время дополнительных полос для движения за счет встречного направления. Начало участка дороги с реверсивным движением обозначается только знаком "Дорога с реверсивным движением". Именно с места установки знака водитель должен внимательно наблюдать за сигналами реверсивного светофора.
- Если на реверсивных светофорах горит красный символ X, то двигаться этими полосами категорически запрещено. Они предназначены для встречного движения.
- Зеленая стрелка разрешает движение по указанной полосе.
- Желтая диагональная стрелка предупреждает о скором изменении сигнала, с позволяющего на запрещающий, и рекомендует начинать перестройку с тем, чтобы покинуть реверсивную полосу.
В изображенной на рисунке ситуации сигнал реверсивного светофора позволяет движение по средней полосе, так как зеленая стрелка включена.
Траектория 3 запрещена, потому что она ведет на встречную полосу. Казалось бы, правильные траектории 1 и 2, но нет.
При повороте на дорогу с реверсивным движением нужно двигаться только по правой крайней полосе, так как при повороте на такую дорогу водитель не всегда может установить, разрешено ли движение для реверсивного движения в попутном направлении.
Следовательно, водитель синего автомобиля вправе повернуть налево только по траектории 1.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!