Коварный тест по ПДД: как проехать по реверсивной дороге

Какая траектория верна? Рисунок: "Школа авто".

Задача по теме расположение транспортных средств на дороге. По какой траекторией разрешается повернуть налево водителю синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

По траектории 1. По траекториям 1 и 3. По траекториям 2 и 1. По траектории 2.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля собирается захать на дорогу с реверсивным движением, о чем свидетельствует знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением".

Дело в том, что с пробками на дорогах можно бороться путем выделения на время дополнительных полос для движения за счет встречного направления. Начало участка дороги с реверсивным движением обозначается только знаком "Дорога с реверсивным движением". Именно с места установки знака водитель должен внимательно наблюдать за сигналами реверсивного светофора.

Если на реверсивных светофорах горит красный символ X, то двигаться этими полосами категорически запрещено. Они предназначены для встречного движения.

Зеленая стрелка разрешает движение по указанной полосе.

Желтая диагональная стрелка предупреждает о скором изменении сигнала, с позволяющего на запрещающий, и рекомендует начинать перестройку с тем, чтобы покинуть реверсивную полосу.

В изображенной на рисунке ситуации сигнал реверсивного светофора позволяет движение по средней полосе, так как зеленая стрелка включена.

Траектория 3 запрещена, потому что она ведет на встречную полосу. Казалось бы, правильные траектории 1 и 2, но нет.

При повороте на дорогу с реверсивным движением нужно двигаться только по правой крайней полосе, так как при повороте на такую дорогу водитель не всегда может установить, разрешено ли движение для реверсивного движения в попутном направлении.

Следовательно, водитель синего автомобиля вправе повернуть налево только по траектории 1.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.