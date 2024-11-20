ПДР тест на 10 секунд — хто з водіїв порушує правила

Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила
Задача з тем про обгін та початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правила.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля має намір розвернутися, а водій жовтої машини — виконати обгін. Обидва водії готують свої маневри на ділянці з поганою оглядовістю, зумовленою крутим поворотом та деревами.
Розворот та обгін — це одні з найнебезпечніших маневрів на дорозі, тому їх слід виконувати з особливою обережністю й не скрізь, де заманеться.
Читаємо пункт 10.7 ПДР:
"Розворот забороняється за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".
Читаємо пункт 14.6 ПДР:
"Обгін заборонено у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".
Отже, обидва водії в зображеній ситуації порушують ПДР.
Правильна відповідь №3
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