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Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила

20 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест на 10 секунд — хто з водіїв порушує правила
Хто неправий? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про обгін та початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила - фото 1

Водій синього автомобіля має намір розвернутися, а водій жовтої машини — виконати обгін. Обидва водії готують свої маневри на ділянці з поганою оглядовістю, зумовленою крутим поворотом та деревами.

Розворот та обгін — це одні з найнебезпечніших маневрів на дорозі, тому їх слід виконувати з особливою обережністю й не скрізь, де заманеться.

Читаємо пункт 10.7 ПДР

"Розворот забороняється за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Отже, обидва водії в зображеній ситуації порушують ПДР.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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