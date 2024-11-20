ПДР тест на 10 секунд — хто з водіїв порушує правила

Хто неправий? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з тем про обгін та початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір розвернутися, а водій жовтої машини — виконати обгін. Обидва водії готують свої маневри на ділянці з поганою оглядовістю, зумовленою крутим поворотом та деревами.

Розворот та обгін — це одні з найнебезпечніших маневрів на дорозі, тому їх слід виконувати з особливою обережністю й не скрізь, де заманеться.

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку".

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Отже, обидва водії в зображеній ситуації порушують ПДР.

Правильна відповідь №3

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