Швидкий ПДР тест — хто з водіїв має перевагу на дорозі

Цікавий тест з ПДР — хто з водіїв має перевагу на дорозі
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водії роз'їдуться за домовленістю.
Розбір задачі
Синя машина виїжджає з автозаправної станції та має намір повернути ліворуч, а водій жовтого автомобіля рухається заднім ходом повз виїзд з цієї АЗС.
Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух заднім ходом забороняється на перехрестях. Але в зображеній ситуації жодного перехрестя немає, позаяк виїзд з автозаправної станції — це прилегла до дороги територія.
Отже, водій жовтого авто правил дорожнього руху не порушує.
Траєкторії руху жовтого та синього автомобілів перетинаються, тому хтось з них має поступитися дорогою.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній..."
Таким чином, перевагу має водій жовтої машини.
Правильна відповідь №1
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