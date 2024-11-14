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Цікавий тест з ПДР — хто з водіїв має перевагу на дорозі

14 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий ПДР тест — хто з водіїв має перевагу на дорозі
Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Хто з водіїв має дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій жовтого автомобіля.
  3. Водії роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Цікавий тест з ПДР — хто з водіїв має перевагу на дорозі - фото 1

Синя машина виїжджає з автозаправної станції та має намір повернути ліворуч, а водій жовтого автомобіля рухається заднім ходом повз виїзд з цієї АЗС.

Згідно з пунктом 10.10 ПДР, рух заднім ходом забороняється на перехрестях. Але в зображеній ситуації жодного перехрестя немає, позаяк виїзд з автозаправної станції — це прилегла до дороги територія.

Отже, водій жовтого авто правил дорожнього руху не порушує.

Траєкторії руху жовтого та синього автомобілів перетинаються, тому хтось з них має поступитися дорогою.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній..."

Таким чином, перевагу має водій жовтої машини.

Правильна відповідь №1

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