Быстрый ПДД тест – кто из водителей имеет преимущество на дороге

Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Синяя машина выезжает с автозаправочной станции и намерена повернуть налево, а водитель желтого автомобиля движется задним ходом мимо выезда с этой АЗС.

Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом запрещается на перекрестках. Но в изображенной ситуации никакого перекрестка нет, поскольку выезд с автозаправочной станции — это прилегающая к дороге территория.

Следовательно, водитель желтого авто ПДД не нарушает.

Траектории движения желтого и синего автомобилей пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ним пешеходам и транспортным средствам..."

Таким образом, преимущество имеет водитель желтой машины.

Правильный ответ №1

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