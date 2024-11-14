Быстрый ПДД тест – кто из водителей имеет преимущество на дороге

Интересный тест по ПДД — кто из водителей имеет преимущество
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водители разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
Синяя машина выезжает с автозаправочной станции и намерена повернуть налево, а водитель желтого автомобиля движется задним ходом мимо выезда с этой АЗС.
Согласно пункту 10.10 ПДД, движение задним ходом запрещается на перекрестках. Но в изображенной ситуации никакого перекрестка нет, поскольку выезд с автозаправочной станции — это прилегающая к дороге территория.
Следовательно, водитель желтого авто ПДД не нарушает.
Траектории движения желтого и синего автомобилей пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся по ним пешеходам и транспортным средствам..."
Таким образом, преимущество имеет водитель желтой машины.
Правильный ответ №1
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