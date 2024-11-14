Хитрый тест по ПДД — куда на перекрестке может ехать красное авто

Куда проехать? Рисунок: AvtoSfer.

Задача по теме начала движения и изменения его направления. По какой траектории водитель красного автомобиля может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил AvtoSfer.

Читайте также:

Варианты ответа

По любой. А, Б, В, Г. А, Б, В. А и Б. А, Б, В, Д.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагается несколько вариантов продолжения движения: направо, прямо, налево и две разные траектории разворота.

Водитель легковушки находится на дороге с односторонним движением, но на перекрестке уже начинается движение в обе стороны, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".





Это означает, что выполнив разворот хоть по траектории "Г", хоть по направлению "Д", водитель окажется на встречной полосе и начнет двигаться против потока, а это строго запрещено правилами.

Повернуть налево автомобиль также не может, ведь находится на правой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

То есть поворачивать налево с дороги с односторонним движением водитель должен с левой полосы.

Но никакой знак и другие обстоятельства не запрещают водителю красного автомобиля повернуть направо или ехать прямо.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД: