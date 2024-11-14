Хитрый тест по ПДД — куда на перекрестке может ехать красное авто

ПДД тест с подвохом — куда может ехать красное авто
Задача по теме начала движения и изменения его направления. По какой траектории водитель красного автомобиля может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил AvtoSfer.
Варианты ответа
- По любой.
- А, Б, В, Г.
- А, Б, В.
- А и Б.
- А, Б, В, Д.
Разбор задачи
На перекрестке водителю красного автомобиля предлагается несколько вариантов продолжения движения: направо, прямо, налево и две разные траектории разворота.
Водитель легковушки находится на дороге с односторонним движением, но на перекрестке уже начинается движение в обе стороны, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".
Это означает, что выполнив разворот хоть по траектории "Г", хоть по направлению "Д", водитель окажется на встречной полосе и начнет двигаться против потока, а это строго запрещено правилами.
Повернуть налево автомобиль также не может, ведь находится на правой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".
То есть поворачивать налево с дороги с односторонним движением водитель должен с левой полосы.
Но никакой знак и другие обстоятельства не запрещают водителю красного автомобиля повернуть направо или ехать прямо.
Правильный ответ №4
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