Быстрый ПДД тест — кто кому уступит на круговом перекрестке

Хитрый тест по ПДД — кто уступит на круговом перекрестке
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей должен уступить на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал сообщества "Киев Автомобильный".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель черного автомобиля.
Разбор задачи
На круговом перекрестке водитель черной машины намерен съехать с перекрестка со второй полосы, в то же время водитель белого автомобиля продолжает движение по крайней правой полосе.
Известно, что заезжать и выезжать с кругового перекрестка можно с любой полосы. Но в изображенной ситуации траектории движения водителей пересекаются, и кто-то из них должен уступить, иначе столкновение автомобилей неизбежно.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.
Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа".
Таким образом, водитель черной машины своим маневром создает препятствие водителю белого авто, двигающемуся в попутном направлении справа от него.
Поэтому водитель черного автомобиля должен пропустить белую машину, проехать еще один круг, и, чтобы подобная ситуация не повторилась с другим водителем, перестроиться в правую полосу и выполнить наконец свой поворот.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам проезда круговых перекрестков — здесь и здесь.
Читайте Новини.LIVE!