Быстрый ПДД тест — кто кому уступит на круговом перекрестке

Кто уступит? Рисунок: "Киев Автомобильный".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Кто из водителей должен уступить на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал сообщества "Киев Автомобильный".

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель черного автомобиля.

Разбор задачи

На круговом перекрестке водитель черной машины намерен съехать с перекрестка со второй полосы, в то же время водитель белого автомобиля продолжает движение по крайней правой полосе.

Известно, что заезжать и выезжать с кругового перекрестка можно с любой полосы. Но в изображенной ситуации траектории движения водителей пересекаются, и кто-то из них должен уступить, иначе столкновение автомобилей неизбежно.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении справа".

Таким образом, водитель черной машины своим маневром создает препятствие водителю белого авто, двигающемуся в попутном направлении справа от него.

Поэтому водитель черного автомобиля должен пропустить белую машину, проехать еще один круг, и, чтобы подобная ситуация не повторилась с другим водителем, перестроиться в правую полосу и выполнить наконец свой поворот.

Правильный ответ №2

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