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Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

18 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — какое авто нарушает правило на круговом перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиль.
  3. Водитель красного автомобиля.
  4. Все нарушают правила.
  5. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Ошибаются 52% водителей - какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке - фото 1

Три автомобиля одновременно заехали на круговой перекресток и намерены выехать с него по указанным траекториям.

Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.10 "Круговое движение", требующий объезд клумбы (центрального островка) в направлении указанном стрелками на перекрестке.


Ошибаются 52% водителей - какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке - фото 2

По правилам ли машины заехали на перекресток? Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

По этому пункту машины не должны занимать крайнее правое положение, чтобы заехать на круговой перекресток, поэтому правила не нарушили.

Правильно ли автомобили выезжают с перекрестка? Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении направо".

Таким образом, въезжать и выезжать с кругового перекрестка можно с любой полосы.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме проезда круговых перекрестков — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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